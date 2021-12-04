CHP Kartepe, meclis gündemini belirledi

Kartepe Belediyesi’nde 2021 yılının son meclis toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Belediye binası meclis salonunda gerçekleşenmeclis toplantısına CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve ilçe yönetimi de katılım sağladı.Uzunçiftlik Mahalle sakinlerinin, Aile Sağlık Merkezleri'nin olmaması nedeni ile Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan Aile Sağlık Merkezine gitmek zorunda olduklarını ifade eden Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, Sağlık Merkezi talebi ile ilgili verdikleri önergenin yanı sıra Kartepe’de ki birçok sıkıntı ve talebi de gündeme taşıdılar.

“PANCAR DEPOSUNDAKİ ŞANTİYEYİ SORDU

Şeker pancarı deposu ile ilgili önerge veren CHP Meclis Üyesi Özlem Çankaya, “Pancar deposunun kamulaştırılarak sanat evi yapılmasından vazgeçtiğinizi ancak Anıtlar Kurulu’nun verdiği karar üzerine bu alanın başka amaçla kullanılmasına engel olduğunuzu ifade etmiştiniz. Şu an pancar deposu alanına şantiye kurulduğu görülmekte. Şantiye kurulduğundan belediyemizin bilgisi var mıdır? şantiye ne amaçla kurulmuştur?