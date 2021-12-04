Soyluçiçek: Ekonomide FETÖ modeline mi geçtik?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elvan’ın yerine Albayrak döneminde ve şimdi de bakan yardımcılığı görevinde bulunan Nureddin Nebati’yi atadı. Nebati’nin göreve başlaması ile ilgili açıklama yapan CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Erdoğan yanlış yolda ve bu yoldan inat ederek dönmüyor. Hem kendini kandırıyor hem de milleti mahvediyor. Ekonomiyi batıran berbat ekonomi profesörü Erdoğan, insanları iki ekmeğe muhtaç hale getiriyor. Şimdi yine bakanlıkta değişiklikler oluyor. Bu kez gelen kim? Hiç şaşırmadığımız üzere yine FETÖ terörist başı ile fotoğrafı bulunan bir başka AKP’li isim. Bu şahıs, FETÖ’nün bir soluk yakınında olabilmek için koşarak gidip o fotoğraf karesinde doğal olarak da bakanlıkta yer bulabilmiş. Buna göz yuman, izin veren de fikir babası FETÖ olan Recep Tayyip Erdoğan. Sanırız şimdi de Erdoğan’ın sözde ekonomik kurtuluş savaşında FETÖ modeline geçildi” dedi.