Reklamı Kapat
04 Ara 2021 - 15:12- Siyaset G: 04 Ara 2021 - 15:13

Soyluçiçek: Ekonomide FETÖ modeline mi geçtik?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki değişiklik ile ilgili konuşan Başkan Soyluçiçek, “Hiç şaşırmadığımız üzere yine FETÖ terörist başı ile fotoğrafı bulunan bir başka AKP’li isim. Erdoğan’ın sözde ekonomik kurtuluş savaşında FETÖ modeline geçildi” dedi
Soyluçiçek: Ekonomide FETÖ modeline mi geçtik? mask

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elvan’ın yerine Albayrak döneminde ve şimdi de bakan yardımcılığı görevinde bulunan Nureddin Nebati’yi atadı. Nebati’nin göreve başlaması ile ilgili açıklama yapan CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Erdoğan yanlış yolda ve bu yoldan inat ederek dönmüyor. Hem kendini kandırıyor hem de milleti mahvediyor. Ekonomiyi batıran berbat ekonomi profesörü Erdoğan, insanları iki ekmeğe muhtaç hale getiriyor. Şimdi yine bakanlıkta değişiklikler oluyor. Bu kez gelen kim? Hiç şaşırmadığımız üzere yine FETÖ terörist başı ile fotoğrafı bulunan bir başka AKP’li isim. Bu şahıs, FETÖ’nün bir soluk yakınında olabilmek için koşarak gidip o fotoğraf karesinde doğal olarak da bakanlıkta yer bulabilmiş. Buna göz yuman, izin veren de fikir babası FETÖ olan Recep Tayyip Erdoğan. Sanırız şimdi de Erdoğan’ın sözde ekonomik kurtuluş savaşında FETÖ modeline geçildi” dedi.
# AKP, Çayırova

04 Ara 2021 - 15:12 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.386.127 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Soyluçiçek: Ekonomide FETÖ modeline mi geçtik? mask
Soyluçiçek: Ekonomide FETÖ modeline mi geçtik?
CHP Kartepe, meclis gündemini belirledi mask
CHP Kartepe, meclis gündemini belirledi
İYİ Parti 120 kişi ile Ankara’ya çıkarma yaptı mask
İYİ Parti 120 kişi ile Ankara’ya çıkarma yaptı
"Laiklik birileri kafasına göre dini hüküm koymasın diye var" mask
"Laiklik birileri kafasına göre dini hüküm koymasın diye var"
Bakan Gül AKP teşkilatında “AK Parti’nin görevi eli ağzı dualı insanların beklentilerini karşılamak” mask
Bakan Gül AKP teşkilatında “AK Parti’nin görevi eli ağzı dualı insanların beklentilerini karşılamak”
Çakır; ‘Ekmek zammını Zorunlu kılanlar utansın’ mask
Çakır; ‘Ekmek zammını Zorunlu kılanlar utansın’
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL