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04 Ara 2021 - 15:12- Siyaset G: 04 Ara 2021 - 15:14

İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı görevinden ayrıldı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal’ın görevinden ayıldığını duyurdu
İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı görevinden ayrıldı mask

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal’ın alınan karar doğrultusunda görevinden ayıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız “İYİ Parti Kocaeli’deki seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe teşkilatlarımızda yeni yapılanma sürecini başlatmıştık. Kandıra ilçemizdeki görev değişikliğinin ardından bir diğer değişikliği de Çayırova ilçemizde hayata geçirdik. İYİ Parti’mize bugüne kadar hizmet sunan Çayırova ilçe başkanımız Mehmet Şeref Uzunal görevinden ayrıldı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Çayırova ilçemizde de İYİ’lik hareketimize, İYİ Parti’mize büyük bir teveccüh var. Pek çok isim ilçe yönetiminde yer almak istediğini bize bildirdi. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu ile birlikte önümüzdeki günlerde gerekli çalışmaları tamamlayarak yeni ilçe başkanımızı göreve atayacağız” dedi.
# Çayırova

04 Ara 2021 - 15:12 - Siyaset

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