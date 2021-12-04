Reklamı Kapat
04 Ara 2021 - 15:40- Gündem G: 04 Ara 2021 - 15:45

Zorunlu trafik sigortasında değişikliğe gidildi

Trafik kazalarında iskonto oranı yüzde 1,80'den yüzde 1,65’e indirildi. Araç hasarlarının onarımında ise öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. İşte detaylar...
Zorunlu trafik sigortasında değişikliğe gidildi mask

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik yapıldı. Karara göre araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Bunun mümkün olmadığı ya da hak sahibinin onayının alınması halinde hasar gören parça, eşdeğer bir parça ile değiştirilebilecek.

Yapılan düzenlemeyle araçların onarımında zarar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının giderilmesi amaçlanıyor.

İSKONTO ORANI DEĞİŞTİ

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, trafik kazalarında iskonto oranının yüzde 1.80’den yüzde 1.65'e indirildiği belirtildi.

İskonto oranı, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olarak niteleniyor.

04 Ara 2021 - 15:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.386.127 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Bir kerede vatandaşın yararına bir iş yapın artık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 16:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türk Kahvesi Festivali Cumhuriyet Parkı’nda başladı mask
Türk Kahvesi Festivali Cumhuriyet Parkı’nda başladı
“Basınç yönetimi ile ciddi oranda su tasarrufu sağladık” mask
“Basınç yönetimi ile ciddi oranda su tasarrufu sağladık”
Maşukiye Spor Salonu için ihaleye çıkılıyor mask
Maşukiye Spor Salonu için ihaleye çıkılıyor
Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisine ilgi büyük oldu mask
Tekstil Dönüşüm Atölyesi sergisine ilgi büyük oldu
İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Ata’nın huzurunda mask
İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Ata’nın huzurunda
Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret mask
Turan’dan özel eğitim sınıfına özel ziyaret
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL