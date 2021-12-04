Zorunlu trafik sigortasında değişikliğe gidildi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik yapıldı. Karara göre araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Bunun mümkün olmadığı ya da hak sahibinin onayının alınması halinde hasar gören parça, eşdeğer bir parça ile değiştirilebilecek.
Yapılan düzenlemeyle araçların onarımında zarar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının giderilmesi amaçlanıyor.
İSKONTO ORANI DEĞİŞTİ
İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, trafik kazalarında iskonto oranının yüzde 1.80’den yüzde 1.65'e indirildiği belirtildi.
İskonto oranı, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olarak niteleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Bir kerede vatandaşın yararına bir iş yapın artık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.