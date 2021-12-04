İzmit Tavşantepe Mahallesi Okşan Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi 2 çocuk babası Turhan Akın(60) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Tekkeli Camii'nden alınarak Tekkeli Mezarlığında toprağa verildi.
04 Ara 2021 - 15:54- Gündem Güncelleme: 04 Ara 2021 - 15:57
2 çocuk babası koronavirüse yenildi
Bugün Kocaeli'de koronavirüs nedeniyle 2 çocuk babası Turhan Akın hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz - Allah rahmet eylesin. Aşı olun hayata tutunun.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.