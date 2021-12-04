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04 Ara 2021 - 15:58- Gündem G: 04 Ara 2021 - 15:59

Maşukiye Spor Salonu için ihaleye çıkılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’ye yeni tesisler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. 10 Aralık tarihinde yapılacak olan ihale ile Maşukiye Kapalı Spor Salonu yapımı için en önemli adımlardan biri atılmış olacak
Maşukiye Spor Salonu için ihaleye çıkılıyor mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan ve projesi titizlikle hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu için start veriliyor. Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 Aralık Cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nun yapım aşaması için ilk adım atılıyor.

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor.
# Kartepe, Mustafa, proje

04 Ara 2021 - 15:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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