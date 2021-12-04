Maşukiye Spor Salonu için ihaleye çıkılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan ve projesi titizlikle hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu için start veriliyor. Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 Aralık Cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nun yapım aşaması için ilk adım atılıyor.
ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sevda - kim ihaletye girer dolar 20 lira olacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.