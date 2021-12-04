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04 Ara 2021 - 16:35- Gündem G: 04 Ara 2021 - 16:37

Türk Kahvesi Festivali Cumhuriyet Parkı’nda başladı

İzmit Belediyesi öncülüğünde kahve severleri bir araya getirecek olan Türk Kahvesi Festivali Cumhuriyet Parkı’nda başladı
Türk Kahvesi Festivali Cumhuriyet Parkı’nda başladı mask

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahve severleri Türk Kahvesi Festivalinde bir araya getiriyor. Bugün itibariyle Cumhuriyet Parkı’nda başlayan ve 6 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek olan festivalde, Türk kahvesi severlere tam kıvamında, bol köpüklü Türk Kahvesi deneyimi yaşatılacak. 

KAHVE SEVERLER YERİNİ ALDI

Sabah saatleri itibariyle kahve stantlarının kurulduğu festival alanında kahve severler de yerini aldı. Vatandaşlar, UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Türk Kahvesi’ni Coffee Chefs, Rodopi Kahve, Monad, Esperanto Cafe, Nutat Çikolata, Esperro, Carbone, Boston Donuts, Arzum Okka, Accra Chocolate, Aboul Qahwaa Coffee stantlarında deneyimleyebilecek. Soğuk kış günlerinde, müzik dinletileri, söyleşiler ve atölyelerin gerçekleşeceği festivalde Türk kahvesi eşliğinde vatandaşların içi ısınacak.
# İzmit belediyesi, kış

04 Ara 2021 - 16:35 - Gündem

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