Halit Altuntaş yoğun bakımda

Beledi̇yeci̇ - Kendisine Allah.cc.den şifalar dileriz, yalnız bir hususta gönül kırıklığı vardır, Halit bey Belediye başkanı iken, personelini sendika vasıtasıyla baskı ile bir önceki belediye başkanının verdiği zam sözleşmesinden geri imza attırıp,yövmiyelerini düşürmüş,sofralarından bir dilim ekmeğini almıştı, çok mağduriyetler oluştu,ve emekli olana kadar devam etti,bu insanlardan helallik alınmalıydı, o dönem yapılan yanlıştı,eski bir personeli olarak, yinede kendisine şifalar diler,tez zamanda sevenlerine kavuşması dileğiyle, geçmiş olsun.