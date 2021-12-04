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04 Ara 2021 - 17:06- Gündem G: 04 Ara 2021 - 17:15

Halit Altuntaş yoğun bakımda

Derince Belediyesi eski başkanlarından Halit Altuntaş, covid-19 virüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Halit Altuntaş yoğun bakımda mask

Covid-19 testi pozitif çıkan Derince eski Belediye Başkanı olan Halit Altuntaş, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2019 yılında da MHP'den Derince Belediye Başkan adayı gösterilen ancak seçimi kazanamayan Altuntaş uzun süredir aktif siyaseti bırakmıştı. Korona'ya yakalanan Altuntaş durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alındı.
# covid-19

04 Ara 2021 - 17:06 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Beledi̇yeci̇ - Kendisine Allah.cc.den şifalar dileriz, yalnız bir hususta gönül kırıklığı vardır, Halit bey Belediye başkanı iken, personelini sendika vasıtasıyla baskı ile bir önceki belediye başkanının verdiği zam sözleşmesinden geri imza attırıp,yövmiyelerini düşürmüş,sofralarından bir dilim ekmeğini almıştı, çok mağduriyetler oluştu,ve emekli olana kadar devam etti,bu insanlardan helallik alınmalıydı, o dönem yapılan yanlıştı,eski bir personeli olarak, yinede kendisine şifalar diler,tez zamanda sevenlerine kavuşması dileğiyle, geçmiş olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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