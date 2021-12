Emek ve Demokrasi Platformu: Halk için bütçe istiyoruz

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu bugün “Geçinemiyoruz” diyerek Derince Yenikent Mahallesi Muhtarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya KESK Dönem Sözcüsü ve Yapı-Yol-Sen Kocaeli Şube Başkanı Etem Kartal, Tüm-Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Emekli-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Suca Omurca, Haber-Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş, BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, HDP İl Yöneticisi Selda İlgöz, Sol Partililer, KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri katıldı. Açıklama öncesi katılımcılar “Her krizin üzerimize yıkılmadığı, yeni bir başlangıç insanca yaşamak istiyoruz” diyerek bildiri dağıttı. Ayrıca platform, 18-19 Aralık’ta KESK’in İstanbul Kartal’da da düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.

“HUKUK SİSTEMİ İŞLEMEZ OLMUŞTUR”

KESK Dönem Sözcüsü Etem Kartal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Bugün yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizin sistem krizi olarak başladığı 2010 yılına dönmek doğru tespit için önemlidir. 2010 yapılan referandum ve sonrasında ülkemizi tek adam rejimine götüren seçim sürecinin siyasi ve ekonomik krizin tek sebebi olduğunu hepimiz biliyoruz. Halkın sesinin çıktığı tek yer olan TBMM’nin yetkisinin ve sesinin kısıldığı yeni başkanlık sistemi ile meclis devre dışı bırakılmış, kamu yönetiminde tüm denge ve denetim mekanizması bozulmuş ve hukuk sistemi işlemez olmuştur.

“BİZDEN ALDIĞINIZ VERGİLER NEREYE HARCANDI?”

Yeni sisteme olan güvensizlik nedeni ile ülkeden sermaye çıkışı olmaya başlamış ve kur üzerinden yaşanan artışlar ile milyon dolarları olanlar dışında ki her yurttaşı yoksullaşmaya başlamıştır. Kurumların ehliyet ve liyakat esasına göre yönetilmemesinin sonucu ve her alanda tek adam rejiminin söz sahibi olması ülkeyi ekonomik anlamda yok olmaya götürmektedir. Esnafından işçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, memurundan çiftçisine her yurttaşımız kazancının yüzde 50’sini devlete vergi olarak ödemektedir. Toplanan vergilerle yeni fabrikalar mi kuruldu. İç ve dış borç toplamı 750 milyar doları aşmış durumda bu borçlar mı ödendi? Bu ifade ettiğimiz emekçi kesimlere geri ödememi yapıldı? Hayır. O zaman soruyoruz bizden aldığınız vergiler nereye harcandı.

“BU BÜYÜME HORMONLU BÜYÜMEDİR”

Yediden yetmişe hepimiz biliyoruz ki iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçinin kasaları bizim ödediğimiz vergilerle haksız olarak dolduruluyor. Halk ve geniş emekçi kesimler geçinemiyor, her gün daha fazla borçlanıyor. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Toplumdaki gelir dağılımı sabit gelirliler, yoksullar aleyhine her geçen gün derinleşmektedir. Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamlarının hiçbir toplumsal ve gerçekçi karşılığı yoktur. Eğer bu güne kadar ülke ekonomisi büyüdüyse yoksul hane sayısı neden artıyor. Bu büyüme hormonlu bir büyümedir. Bu büyümeden halkın payına işsizlik ve yoksulluk düşmüştür. Toplanan vergilerle yandaş iş adamlarının, şirketlerin, holding patronlarının kasası doluyor.

“GARANTİLİ ÖDEMELERİ İPTAL EDİN”

Artık karnımız attığınız vatan, millet, din, iman nutuklarına doydu. Gerçek vatansever olduğunuzu göstermek istiyorsanız yoksul halktan fedakârlık istemek yerine, yaşadığınız saltanattan vaz geçin. Makam arabalarınızdan lük harcamalarınızda vazgeçin. Devlet kasanından peşkeş çektiğiniz batık kredileri geri alın. Garantili ödemeleri iptal edin. Yap İşlet Devret modelli sermaye transferine son verin ve bu işletmeleri kamulaştırın. Halkın mecbur olduğu barınma sorununa çözüm bulun. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden nitelikli ve ücretsiz yararlanmasını sağlayın. İliklerimize kadar kış soğuğunu hissettiğimiz şu günlerde doğalgaza yaptığınız zamlarını geri çekin. Vergiyi tabana yayacağız diyerek yoksul kesimlerin üzerine yıktığınız vergi yükünü hafifletin, asgari ücreti vergi dışı bırakın, birazda zenginler vergiyi hatırlayınız, servet vergisi alın. Halen uygulanmakta olan OHAL hukukuna son verin. İhraç edilen kamu emekçilerinin hak arama yollarını açın. İhraçları inceleme komisyonunu lağvedin. Tüm ihraçları yargı yolu açık olma üzere işlerine iade edin.

“HALK İÇİN BÜTÇE İSTİYORUZ”

TBMM görüşülmekte olan 2022 bütçesinde adil bir vergi düzeni, adil bir gelir dağılımının hayata geçmesini sağlayın. Fakirden alıp zengine veren bu soygun düzenini, halkı yok sayan 2022 yılı bütçesini hazırladığınız şekli ile kabul etmiyoruz. Halk için bütçe istiyoruz. Ertelenemez acil ve yakıcı taleplerimizin hemen karşılanmasını istiyoruz. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servet vergisinden sağlansın. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Dolaylı vergiler düşürülsün.

“GREV HAKKININ KULLANILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN”

Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlara bütçeden ayrılan payın artırılsın. Özelleştirme adı altında yağmalanan kamu varlıklarının satışına son verilsin. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Herkese temel gelir güvencesi sağlansın. Toplumsal cinsiyete uygun bir bütçe hayata geçirilsin. Düşünce ve ifade özgürlüğünün, Grev hakkının kullanılmasının önünde ki tüm engeller kaldırılsın. Yıllardır oyalanan EYT’lilerin sorunu seçim malzemesi yapılmadan çözülsün. Öğrenciler, cemaat, tarikat ve vakıf yurtlarına mecbur bırakılmasın, devlet yurtlarında barınmaları sağlansın. Tüm üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilsin.”

Özgün ERBULAN-Nuri AKÇAHARMAN