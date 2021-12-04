Derince’de robotik eczane görenleri şaşırtıyor

Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde yaklaşık 4 senedir faaliyet gösteren Serpil Eczanesi’nin sahibi ve 20 yıllık eczacı olan Serpil Bülbül, Türkiye’de henüz 10 adet bulunan Eczane Robot Sistemi ile çalışmaya başladı. Ekip arkadaşları Sümeyye Seferoğlu ve Aleyna Cansel Şat ile birlikte yaklaşık 1 haftadır robot sistemini kullandığını belirten Serpil Bülbül, iş yükünün hafiflediğini ve daha sistemli çalıştıklarını belirtti. Eczane Robot Sistemi’ni ilk defa yaklaşık 6 sene önce yurtdışında gördüğünü belirten Serpil Bülbül, “Bu sistemi ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti ama çok pahalıydı. Türkiye’de olacağını hiç düşünmemiştim. Türkiye’ye geldiğini duydum ve araştırma yaptım. İlgili firma ile görüşüp eczanemize kurulumunu yaptırdık” dedi.

“TEKNİSYENLERİMİZE YARDIMCI OLUYOR”

Robot sistemi hakkında bilgi veren Bülbül, “Eczacı meslektaşlarım raflarını ya da aracını yenileyeceğine böyle bir yatırım yapabilirler. Daha önce yaşadığımız raf düzensizliği ve ilaç stoku gibi birçok sorunun önüne geçmiş olduk. Yaklaşık 300 bin TL gibi bir maliyeti var ama bu robot yaklaşık 4 sene gibi bir süreçte size bunu kazandırıyor. Eczanemizde çalışan teknisyenlerin tabi ki de yerini dolduramaz ama onlara yardımcı olması amacı ile robot sisteminin kurulumunu yaptırdık. Yardımcı iş günü olarak bir çırak yerini tutuyor. Yıllık bakımları düşük bir ücret karşılığı yapılıyor. Firma çok ilgili yardımcı oluyorlar. Neden şimdiye kadar yaygınlaşmadığını düşünüyorum” dedi.

“ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR”

Eczanede yaşanabilecek olası bir elektrik kesilmesi karşısında robot sisteminin kapılarının açılarak normal bir rafa dönüşebildiğini belirten Serpil Bülbül, “Biz eski raf sisteminde ilaçları gruplandırarak dizer ve o şekilde kullanırdık. Robot sisteminde ise ilaçlar cihaza tanıtılıyor ve yerlerine kutu boyutuna göre otomatik yerleştiriyor. Robot sisteminde insan hatalarına asla yer yok diyebiliriz. Son kullanma tarihi geçmiş hiçbir ilacı kabul etmiyor. Sistem içinde ilaç stok ve fiyat kontrolü yaptığı gibi ilaç yeri arama derdinden tamamen kurtuluyorsunuz. Bize zaman tasarrufu sağladığı için hastalarımıza daha fazla zaman ayırabiliyoruz” dedi.

“OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ”

Eczane Robot Sistemi kullanan Türkiye’de 10, Kocaeli’de ikinci eczane olduklarını belirten Bülbül, “Bu sistemden Gebze’de bir eczanede var, ikincisi de kurulacak. Türkiye’de 24 bin eczane var ve sadece 10 tanesi kullanıyor. Daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Robot sistemine 7 bin farklı ilaç girişi yapılabiliyor. Eczanemize ilaç almaya gelen hastalarımız ilk görünce çok şaşırıyor. Robot sistemi ilacı alıp getirirken müşterilerimiz izliyor ve olumlu tepkiler alıyoruz” dedi. Eczane Robot Sistemi’ne “Sebot” ismini koyduklarını belirten Bülbül, “O da artık eczanemizin bir personeli oldu. Ben ve iki çalışan arkadaşımızın en büyük yardımcısı” şeklinde konuştu.

ECZANE ROBOT SİSTEMİ KULLANAN İLLER

Kocaeli/ Derince: 1

Kocaeli/ Gebze: 2

Ankara: 2

Afyon: 1

Balıkesir: 1

Bursa: 1

İstanbul: 2.