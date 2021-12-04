“Kahve fiyatları son 6 ayda yüzde 300 arttı”

İthalat nedeniyle dolar endeksli çalışan kahve satıcıları hem döviz kurlarının yükselmesi hem de konteyner fiyatlarının 2 bin dolardan 14 bin dolara çıkması nedeniyle kahve fiyatlarına zam yaptı. Bir diğer yandan başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi Güney Amerika ülkelerinde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları, kahve fiyatlarını da etkiledi.

“KONTEYNERİN FİYATI 14 BİN DOLAR”

İzmit’te 1968 yılından beri faaliyet gösteren Disa Kahve’nin İşletmecisi Mahmutcan Dilbaz (23) kahve fiyatlarının son 6 ayda yüzde 300 arttığını belirterek, “Dolara bağlı artışlar yaşanıyor. Kur fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çekirdek fiyatlarında artış yaşanıyor. Biz de bu durumu müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Temmuz ayından beri ülkeye ham maddesi girmesi için konteyner bulunamıyor, bu da fiyat artışına yansıyor. Önceden 2 bin dolara konteyner ayarlayabiliyorken şimdi bir konteynerin fiyatı 14 bin dolar oldu” dedi.

“ÇOĞU MÜŞTERİ FİYATLARI YÜKSEK BULUYOR”

Müşterilerin tepkileri hakkında konuşan Dilbaz, “Bazı müşteriler ‘zam gelmeyen hiçbir şey yok’ deyip anlayış gösterirken çoğu müşteri ise fiyatları yüksek buluyor. Kar marjımız da düştü. Kar gütme amaçlı çalışsak fiyatları da arttırmamız gerekir. Tek artımız var o da dükkanın bizim olması. Kira da ödesek personel ve kira için çalışabiliriz sadece. Tamamen dolara bağlı çalışıyor. Fiyatlar, piyasanın hareketliliğine göre değişiyor. Sadece kahve değil, ambalaj gibi kalemlere de zam gelmesi fiyatları etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

“GEÇEN YIL AYNI AY KİLOSU 60 TL İDİ”

Kahve fiyatları hakkında da konuşan Dilbaz, “Kur böyle kaldığı sürece bir daha zam gelmez. Geçtiğimiz yıl aynı ayda Türk Kahvesi’nin kilosunu 60 TL’ye satarken şimdi 140 TL’ye satmak zorunda kalıyoruz. Filtre kahvede 6 çeşit dünya kahvesi dediğimiz kahveler var. Onlar çeşit çeşit kahveler. Ortalama fiyatları kilosu 160-180 TL olarak değişiyor. Bardakta kahve satışı da yapıyoruz. Onun da en küçük boyu 5 TL, en büyük boyu ise 15 TL” dedi.