Büyükşehir, İzmit, Körfez Belediyeleri ve İSU’da birçok sorun tespit edildi

Büyükşehir Belediyesi raporunda; denetçiler, dernek, STK ve vakıflara karşılıksız tahsis yapılamayacağı, mali tablolarda sorun olduğu, ayrıca ilçe belediyelerine borç verilemeyeceği belirtildi. Denetçiler, Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda ilçe belediyesine verilen borcun 2020 yılında geri ödemesinin tamamlanmadığının anlaşıldığını belirtti. Denetçiler, Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde olup 2020 yılında “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan faaliyette bulunan işletmeler olduğunu da tespit etti. Bir diğer bulguda “pazarlık usulü” yapılan ihale konusu tekrar gündeme geldi.

“İŞÇİ YILLIK İZİNDEN FERAGAT EDEMEZ”

Bir diğer bulguda, Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu işçilerin çoğunluğunun yıllık izinlerini kullanmayıp biriktirdiği ve biriktirilen izinlerin emeklilik aşamasında toplu izin ücreti ödemelerine dönüştürüldüğü tespit edilerek denetçiler tarafından yapılan incelemede; belediyedeki kadrolu İşçilerin geçmişten bu tarihe kadar kullanmadıkları izinlerinden dolayı, emekli veya yaş dışında diğer şartları taşıması nedeniyle ayrılan 62 kadrolu işçiye 2020 yılında 1 milyon 273 bin 788,91 TL toplu izin ücreti ödendiğini belirtti. Denetçiler, “İşçi yıllık izin hakkından feragat edemez” diyerek uyarıda bulundu.

“İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞTIRILIYOR”

İSU ile ilgili rapora göre, bilançolarda hatalar tespit edilirken, işçilerin fazla çalıştırıldığı ayrıca yıllık izinlerini bile kullanamadığı tespit edildi. İSU tarafından işçilerin yıllık izinlerinin düzenli bir şekilde kullandırılmadığı, kurum bünyesinde çalışan 378 işçinin toplam 29 bin 424 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu, işçilerin 354, 332, 327, 322, 301, 279 gün gibi kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edildi. Denetçiler, “Kurumun kullanılmayan yıllık ücretli izinler nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmesi engellenmelidir” ifadelerine yer verirken İSU, işçilerin anayasal olan dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarının düzenli bir şekilde kullandırılmaya başlanacağını belirtti.

İLLER BANKASI İLE UYUŞMAZLIK

Raporda Körfez Belediyesi ile ilgili de birçok bulguya rastlandı. Körfez Belediyesi’nde tutarlar hatalı, İller Bankası ile uyuşmazlık, amaç dışında kullanım gibi sorunlar tespit edildi. Denetçiler tarafından 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile ilgili olarak, İller Bankası Anonim Şirketi kayıtları ile Körfez Belediyesi’nin 2020 yılı mali tablolarında yer alan muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar olduğu tespit edildi. Körfez Belediyesi ise, ortaklık payına ilişkin İller Bankası kayıtları ile Belediye muhasebe kayıtları arasındaki tutarsızlığın giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

“AMACI DIŞINDA KULLANILDI”

Bir diğer bulguda; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri üzerinden Belediyeye aktarılan yüzde 10’luk pay, 775 sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabına aktarılmamış, bu kanunda belirtilen amaçlar dışında, belediyenin diğer iş ve işlemleri için kullanıldığı belirtildi.

“SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ HATALI”

Sosyal denge sözleşmesi ile ilgili de bulguları açıklayan Denetçiler, “Kamu görevlilerinin geneline yönelik 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye istinaden belediye ile ilgili sendika arasında 31 Aralık 2019 tarihinde imza altına alınan sosyal denge sözleşmesine, konusu dışında hükümlerin konulduğu görülmüştür. Sosyal denge sözleşmesinin toplu sözleşme gibi düşünülerek sözleşme metnine sosyal denge tazminat tutarını belirlemek dışında, yukarıdaki gibi hükümlerin konulması mevzuata aykırıdır” dedi.

SINAVSIZ ATAMALAR

Sayıştay, İzmit Belediyesi 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Denetçiler, “Bazı memurların önce zabıta müdürlüğü kadrosuna atandığı, sonrasında ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki müdür kadrolarına sınav yapılmadan atamalarının yapıldığı görülmüştür. Düzenlemelere göre zabıta müdürüne ilişkin atama Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi değildir. Yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartların yanında ayrıca en az 2 yıl belediye zabıta teşkilatında çalışmış olmak şartının da sağlanmış olması gerekmektedir” dedi.

“İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞTIRILDI”

Denetçiler, kurumda görevli bazı işçilere 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak bir yıl içerisinde 270 saati aşacak şekilde fazla çalışma yaptırıldığı tespit ederek “İşçilerin fazla çalışmalarının kanunda yer alan 270 saati aşmayacak şekilde yaptırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi. Son olarak denetçiler, belediye ile TÜM BEL-SEN arasında akdedilen sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeye toplu sözleşmenin konusu olmayan ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırılık oluşturan hükümlerin konulduğu tespit etti.

İZZMİT BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmit Belediyesi, Sayıştay tarafından yayınlanan 2020 yılı İzmit Belediyesi Denetim Raporu’nda yer alan bazı ifadelere ilişkin açıklama yayınladı.Belediye yönetimi, “Değerli halkımız tarafından yanlış anlaşılmaması için bu açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur” dedi.

“LİYAKATSİZ ATAMASI NEVZAT DOĞAN DÖNEMİNDEN”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmit Belediyesi’yle ilgili olarak Sayıştay raporunda yer alan 6 personelin liyakatsiz olarak yapılan ataması İzmit Belediyesi önceki dönem başkanı Nevzat Doğan döneminde gerçekleşmiş olup, şimdiki dönemle bir alakası bulunmamaktadır”

“YANLIŞ ANLAMALARA NEDEN OLMAMASINI DİLİYORUZ”

“İlgili Sayıştay raporunda yer alan ve bazı basın mecralarında yayınlanan “İzmit Belediyesinde Atamalar liyakat ilkelerine aykırı” haberlerinin bu sebepten ötürü yanlış anlamalara yol açmamasını dilemekteyiz. Sayıştay Raporu’nda yer alan ifadelerin hiçbir şekilde İzmit Belediyesi yeni dönemi ile karıştırılmaması gerektiğini bir kez daha önemle belirtir, tüm vatandaşlarımıza esenlikler dileriz.”