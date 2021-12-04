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04 Ara 2021 - 21:02- Gündem G: 04 Ara 2021 - 21:05

Bakan Koca: Uzun süre kalmayın...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Aralık 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca: Uzun süre kalmayın... mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Aralık verilerine göre, 353 bin 35 test yapıldı. Son 24 saatte, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi. 19 bin 463 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 228 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN KAPALI ORTAM UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Aralık verilerine göre, dün 355 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 495 vaka tespit edilirken, 187 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 bin 193 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, covid-19, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

04 Ara 2021 - 21:02 - Gündem

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