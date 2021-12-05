Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ‘Spor kenti Kocaeli’ sloganından yola çıkarak sporun her türüne destek veren Büyükşehir, bu bağlamda Karamürsel ilçesine sentetik buz pisti inşa ediyor. Aynı zamanda Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pisti olma özelliğini taşıyacak tesis, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun hemen yanında Karamürselli gençlere hizmet verecek.

BUZ PİSTİNDE SONA DOĞRU

Kocaeli’de gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturan Büyükşehir yakın zamanda Karamürselli gençleri sentetik sentetik buz pateni ve skate park (kaykay pisti) sporuyla tanıştıracak. Buradaki çalışmaları yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sentetik buz pistinde dış bord sistemini tamamlarken, iç puzzle zemin sistemi imalatı çalışmalarına da devam ediyor. Böylelikle Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti son şeklini alırken, kaykay pistinin yapımı ise son aşamaya geldi. Bu doğrultuda pistin üst betonu atıldıktan sonra grafiti çalışmasına başlanacak. Sentetik buz pisti ve skate parkın tamamlanmasıyla Karamürsel’de gençler, iklim şartları gözetmeksizin paten sporunun keyfini doyasıya yaşayacak.

SENTETİK BUZ PİSTİ NEDİR?

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Özel bir polimer malzemeden imal edilen ve her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, enerji maliyeti olmayan, düz beton ve benzeri yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruluyor. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Böylece sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.

OYUN GRUPLARI TAMAM

Bu arada çalışmalar kapsamında tesisin etrafı çocuk oyun grupları ve macera parkuru gibi alanlar ile zenginleştirildi. Çocuk oyun grubunun montajı yapılırken, zemine de yere düşüldüğünde olası zararı minimuma indirmek için esnek malzeme serildi. Aynı şekilde macera parkurunun grup imalatı da tamamlandı. Tesisin çok yakın bir zamanda hizmete alınması planlanıyor.