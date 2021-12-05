Doğada yürüdüler, 35 kg atık topladılar

Marmara Belediyeler Birliğinin Türkiye Koordinatörü olduğu, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın bu yılki etkinlikleri dolu dolu geçti. Bu kapsamda yapılan doğa yürüyüşü sırasında çevre temizliği yapıldı.

ÇEVRE BİLİNCİYLE YÜRÜYÜŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Doğaya Yürüyoruz’ Kocaeli sloganıyla yürüyüş parkurlarında yürüyüşler gerçekleştiriyor. Yürüyüş programı bu kez Avrupa Atık Azaltım Haftası özel temasıyla gerçekleştirildi.

HEDEF SIFIR ATIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün ortak gerçekleştirdiği etkinlikte doğaseverler atık azaltımı ve yoğun plastik kullanımına dikkat çekmek, sıfır atık konusunda katılımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla, evlerinden getirdikleri poşetlerle çevredeki atıkları topladı. Parkur boyunca 35 kg ambalaj (plastik, metal ve cam) atığı toplandı.