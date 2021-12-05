Engelsiz Festival’in ikinci günü de dolu dolu geçti

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 2 gün süren Engelsiz Festival’e imza atıldı. İlk gün müzik dinletileri, etkinlikler ve stantlarla farkındalık yaratılırken festivalin ikinci gününde Kocaeli Barosu, Ford Otosan ve İŞKUR’dan avukat, psikolog, hemşire ve özel gereksinimli personeller Engelli Hakları ve İstihdamı konulu seminer verdi.

HAKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

Engelli bireylerin haklarıyla ilgili bilgi sahibi oldukları seminere konuşmacı olarak Kocaeli Barosu Av. Mehmet Emre Kalaycı, Ford Otosan Uzm. Psk. Gökçen Gökçe Kayalar, Hemşire Evrim Yaşar Çimber, İzmit Belediyesinde çalışan özel gereksinimli personel Anıl Demir, İŞKUR İş Kulübü Lideri Mehmet Akif İbrahimoğlu ve Engelli Koçu Seda Hasırcı Mustak katıldı. Seminere Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.

SOLAKOĞLU: PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Seminerde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Başkanımız göreve geldiğinde bu yana sosyal hizmetler müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar hız kazandı. İnsan gücü ve bütçemiz ile projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çabamız ve çalışmalarımız daha fazla olmalı. Bunun bilincindeyiz. Pandemi döneminde sosyalleşme sorunu yaşayan engelli bireylere yönelik psikososyal hattı ile elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

SOLAKOĞLU, PROJELERDEN BAHSETTİ

Yakın zamanda engelsiz taksi hizmetine başladıklarını belirten Solakoğlu, “Engelli vatandaşlarımız kamusal hizmetlerini görebilmeleri için ulaşımlarını kolaylaştırmayı amaçladık. Evde bakım hizmeti ile kişisel bakımlarında zorluk yaşayanlara öncelik tanıdık. Engelli bireylerimizin becerilerini elde etmesi için yaşam destek evini hayata geçirmeyi planladık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl için otizmli bireylerimiz için bir otizm yaşam evi planladık. Engellilere destek olmak engelli dostu belediyeciliğin olmazsa olmazı” dedi.

ENGELSİZ BİR İZMİT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi olarak Engelsiz bir İzmit için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engellilerin eğitimde, sağlık ve en önemlisi de istihdam alanında var olması için yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile bundan sonra ne gibi adımlar atacağımız konusunda fikir alışverişi yaparak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.