Darıca Belediyesine ait 40 m² işyeri kiraya verilecek

Sıra Söğütler Mahallesi 1525 Ada 1 Parselde bulunan 40 m2 Kapalı alanlı Bina (İş Yeri) işletim işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 14.12.2021 Salı günü, saat 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüne göre kiraya verilecek.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.