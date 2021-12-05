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05 Ara 2021 - 11:20- Gündem G: 05 Ara 2021 - 11:22

Yemek hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yemek hizmeti alınacak

05 Ara 2021 - 11:20 - Gündem

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