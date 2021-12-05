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05 Ara 2021 - 11:24- Spor G: 05 Ara 2021 - 11:27

Periler, Başkent’ten şen döndü! “75-93”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Periler, Başkent’ten şen döndü! “75-93” mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İzmit Belediyespor deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 93-75 mağlup etti ve hanesine kritik bir zafer daha ekledi. 7. maçında 4. galibiyetine ulaşan ekibimiz önümüzdeki pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek.

FIRTINA GİBİ BAŞLADIK

Başkent Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediyespor fırtına gibi başladı. Pota altında Higgins dışarıda da Melisa’nın basketleri sonrası ekibimiz çeyreği 28-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte karşılıklı sayılar vardı. Ev sahibi ekipte Prince ve eski İzmit Belediyesporlu sporcu Tan White’nin sayıları fark 11’e düştü ve temsilcimiz soyunma odasına 48-37 önde girdi.

HIGGINS VE NIRRA BAŞROLDE

Üçüncü 10 dakikalık dilimde Çankaya farklı 7 sayıya kadar indirse de Higgins ve Nirra ile etkili olan kızlar rakibinin kendisine daha da yaklaşmasına izin vermedi. Son çeyreğe 69-60 üstün İzmit Belediyespor sportmenlik dışı faul nedeni ile üst üste sayılar buldu. Nirra, Melisa ve Higgins ile üretime devam eden mavi yeşilliler rakibini 93-75 mağlup ederek bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti.

MELİSA’DAN 16 SAYILIK KATKI

Günün yıldızı İzmit Belediyespor’dan Higgins’ti Birleşik Amerikalı pivot mücadeleyi 15’te 11 isabet ile 30 sayı 9 ribaunt ile tamamladı. İlk yarıda suskun kalan ancak ikinci yarıda farkını ortaya koyan Nirra Fields 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Melisa Korkmaz 16 sayı 6 asistlik katkısı ile dikkat çeken isimler oldu. Ev sahibi ekipte Prince 19, Tan White 16, geçen sezon İzmit forması giyen İnci’nin 12, yine eski İzmit Belediyesporlu Kübra Erat’ın da 7 sayısı takımı için yeterli olmadı.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 75

UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR:93

SALON: Başkent

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş***, Muzaffer Vardarlı***, Dorukhan Kalyoncu***

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Alexis Prince*** (19), Tan White*** (16), İnci** (12), Elina** (8), Derin** (8),  Kübra Erat** (7), Melike** (3), Tuğçe* (2)

İZMİT BELEDİYESPOR: Higgins**** (30), Nirra**** (25), Melisa*** (16), Solopova*** (9), Gülse*** (5), İdil*** (5), Mircheva** (3)

1. PERİYOT: 12-28

2. PERİYOT: 37-48

3. PERİYOT: 60-69

MAÇ SONUCU: 75-93

05 Ara 2021 - 11:24 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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