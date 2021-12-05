Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Spor Toto 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
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MANİSA FK: 13. MUHAMMED BİRKAN TETİK, 5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN, 7. MARVIN LADJI GAKPA, 9. KEMAL RÜZGAR, 10. HAKAN BARIŞ, 17. ANIL KOÇ, 22. SADİ KARADUMAN, 23. LOICK LANDRE, 30. DEMBA DIALLO, 32. MEHMET YILMAZ, 46. ERHAN KARA
YEDEKLER: 31. SAMET KARABATAK, 4. AHMET KESİM, 6. KUBİLAY AKTAŞ, 8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA, 20. VELİ ÇETİN, 37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN, 61. MEHMET ALİ ÇELİK, 70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE, 99. OKAN EKEN
TEKNİK SORUMLU: TURGAY ALTAY
KOCAELİSPOR: 1. KORCAN ÇELİKAY, 3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK, 6. MEHMET TAŞ, 7. MUSA NİZAM, 8. YILMAZ ÖZEREN, 12. ATİLA TURAN, 13. ABDOULAYE CISSE, 20. GEORGES CONSTANT MANDJECK, 28. MOUHAMED DIOP, 29. MICHAEL PEREIRA, 77. BENHUR KESER
YEDEKLER: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. MEVLÜT ÇELİK, 15. ALPAY ÇELEBİ, 19. İSA NALBANT, 27. SEMİH KARADENİZ, 52. DENİZALP ÖZDEMİR, 61. TERRENCE LEONARD TISDELL, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 89. YİĞİTALİ BAYRAK
TEKNİK SORUMLU: MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.