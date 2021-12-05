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05 Ara 2021 - 13:00- Spor G: 05 Ara 2021 - 13:08

Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor...
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask

Spor Toto 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

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MANİSA FK: 13. MUHAMMED BİRKAN TETİK, 5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN, 7. MARVIN LADJI GAKPA, 9. KEMAL RÜZGAR, 10. HAKAN BARIŞ, 17. ANIL KOÇ, 22. SADİ KARADUMAN, 23. LOICK LANDRE, 30. DEMBA DIALLO, 32. MEHMET YILMAZ, 46. ERHAN KARA

YEDEKLER: 31. SAMET KARABATAK, 4. AHMET KESİM, 6. KUBİLAY AKTAŞ, 8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA, 20. VELİ ÇETİN, 37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN, 61. MEHMET ALİ ÇELİK, 70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE, 99. OKAN EKEN

TEKNİK SORUMLU: TURGAY ALTAY

KOCAELİSPOR: 1. KORCAN ÇELİKAY, 3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK, 6. MEHMET TAŞ, 7. MUSA NİZAM, 8. YILMAZ ÖZEREN, 12. ATİLA TURAN, 13. ABDOULAYE CISSE, 20. GEORGES CONSTANT MANDJECK, 28. MOUHAMED DIOP, 29. MICHAEL PEREIRA, 77. BENHUR KESER

YEDEKLER: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. MEVLÜT ÇELİK, 15. ALPAY ÇELEBİ, 19. İSA NALBANT, 27. SEMİH KARADENİZ, 52. DENİZALP ÖZDEMİR, 61. TERRENCE LEONARD TISDELL, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 89. YİĞİTALİ BAYRAK

TEKNİK SORUMLU: MUSTAFA REŞİT AKÇAY

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05 Ara 2021 - 13:00 Kocaeli- Spor

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