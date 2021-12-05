Gebzeli gazeteci kaza geçirdi, hastanelik oldu

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Ragıp Demirkol bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazeteci Güven Gök, yol üzerinde 41 TB 748 plakalı Renault marka otomobili ile sol şeritte seyir halindeyken, sol şeride aniden geçen Adem K. yönetimindeki 41 ZA 251 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü Güven Gök yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan gazeteciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Güven Gök, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gazeteci Güven Gök’ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.