CHP’li kadınlar Ata’nın huzurunda! “Türk kadını geri bırakılmaya çalışılmaktadır”

Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından ve çağının ilerisindeki en büyük atılımlarından biri olan 'kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması' ilkesi, Atatürk Devrimleri kapsamında 5 Aralık 1934 tarihinde hayata geçti. Bu anlamlı gün, 'Dünya Kadın Hakları' olarak her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor kadınlar tarafından coşku ile kutlanıyor.

“KADINLARDAN TAM DESTEK”

Dünya Kadın Hakları Gününde Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ev sahipliğinde yapılan törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkan Vekili Metin Düzgün, İzmit İlçe Başkanı Mediha Satıcı, Partinin Kadın İlçe Başkanlarından Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, partili kadınlar ve vatandandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası kadınlar ilk seçilmiş kadın belediye Başkanı Olan İzmit Belediye Eski Başkanı Leyla Atakan’ın kabrini ziyaret etti.

“BİRÇOK GELİŞMİŞ ÜLKEDEN ÖNCE KAZANDIK”

İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde birçok gelişmiş ülkeden önce, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandık. Başbakan İsmet İnönü o tarihte yaptığı Meclis konuşmasında şöyle diyordu: ‘Bir memleketteki, yurdun her tarafı istilâya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar, memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar. Elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır. Türk inkılâbı denildiği vakit, bunun, kadının kurtuluş inkılâbı olduğu beraber söylenecektir.’ Kadınlar, eşit yurttaşlık kimliğine sımsıkı sarılarak 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde sandıklara koşup oy kullandılar.

“TÜRK KADINI GERİ BIRAKILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR”

Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili Meclis’e girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18’e yükseldi. O zamanki parlamenter sayımıza göre bu oran yüzde 4,6’ya denk geliyordu ve parlamentoda kadın temsil oranı açısından dünyada ikinci sırada yer alıyorduk. Bu bir devrimdi. Atatürk önderliğinde bu devrimi yaşayan Türk kadını, aradan geçen 87 yıla rağmen, ilerlemek bir yana geri bırakılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki 1935 yılında parlamentoda kadın temsilinde ikinci sırada olan ülkemiz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından hazırlanan rapora göre, 129. sıraya gerilemiştir. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne üye olan 41 ülke arasında, parlamentoda kadın temsil oranı açısından sonuncuyuz. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre ise; 156 ülke arasında 133. sıradayız.

“EŞİTSİZ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN DEV BİR ADIM ATTIK”

Kadın kimliğinin, ulusal meclislerde, yerel yönetimlerde temsili için belirlenmiş olan kritik eşik yüzde 33’dür. Bu oranın altı, ciddi bir demokrasi sorunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekili oranımız yüzde 17, kadın belediye başkanı oranımız ise yüzde 3,2’dir. Kadın muhtar sayımız son seçimlerde yüzde 66 oranında arttı. Bu artışla kadın muhtar oranı sadece yüzde 2,2’ye yükselebildi. Biz bu eşitsiz sistemi değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak dev bir adım attık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve kadınların siyasette eşit temsil edileceği yasa teklifimizi Meclis’e sunduk.

“ÜLKEMİZ KADIN MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ”

Biz kadınlar, bir yandan eşitlik mücadelesi verirken diğer yandan da yaşam hakkımızı savunmak zorunda kalıyoruz. AKP Hükümeti’nin uyguladığı politikalar nedeniyle, ülkemiz adeta kadın mezarlığına dönüştü. Bu cins kırımı durdurmak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 5 Aralık 2020 tarihinde “YaşamHak” projemizi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve barolar ile 55 protokol imzaladık. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine aracı oluyoruz. Projemizin birinci yılında, tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara “Yalnız değilsin, biz varız” diyor, iktidarımızda şiddeti durduracağımızın sözünü veriyoruz.”