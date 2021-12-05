Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret

Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelen Başkan M. Yasin Özlü, çocuklarla tek tek ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Özlü kardeşleriyle sohbet etti.
“GÖZÜ, KULAĞI, DİLİ, ELİ, AYAĞI OLMALIYIZ”
Kısa bir açıklama yapan Özlü, “Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Bunu topyekün olarak sadece belediyelere bırakmadan toplum ve milletçe yapmalıyız ki, onların gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olmalıyız. Bir gün değil her gün bu duyarlılığı ve farkındalığı göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.