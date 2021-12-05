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05 Ara 2021 - 15:06- Gündem G: 05 Ara 2021 - 15:08

Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede faaliyetlerini sürdüren özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret mask

Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelen Başkan M. Yasin Özlü, çocuklarla tek tek ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Özlü kardeşleriyle sohbet etti.

 “GÖZÜ, KULAĞI, DİLİ, ELİ, AYAĞI OLMALIYIZ”

Kısa bir açıklama yapan Özlü, “Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Bunu topyekün olarak sadece belediyelere bırakmadan toplum ve milletçe yapmalıyız ki, onların gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olmalıyız. Bir gün değil her gün bu duyarlılığı ve farkındalığı göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.
# eğitim

05 Ara 2021 - 15:06 - Gündem

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