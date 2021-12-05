Ortak yarınları güvence altına alan GEBKİM ödül aldı

Türkiye’de her yıl yaklaşık 400 büyük fabrika yangını yaşanıyor. Bu yangınların yüzde 55’i endüstrinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Endüstriyel yangınlarda Kocaeli ikinci sırada yer alıyor. Bu yangınlar can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ayrıca doğamıza ve çevreye de zarar veriyor.

‘ACİL MÜDAHALE YAZILIMI’

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekleriyle hayata geçirdiği ‘Acil Müdahale Yazılımı’ projesiyle kazaları ve endüstriyel yangınları erkenden tespit ederek otonom şekilde müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ortak yarınları birlikte oluşturmak için verdiği ‘Ortak Yarınlar Ödülleri’ne İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinden katılan GEBKİM OSB, ‘Acil Durum Müdahale Yazılımı’ projesiyle ödüle layık görüldü.

OTONOM İHA’LAR DEVRİYE ATACAK

Acil Müdahale Yazılımı projesi, GEBKİM organize sanayi bölgesi içerisinde otonom olarak devriye atacak insansız hava araçlarını kullanarak olası bir kaza ve yangın tehdidini erkenden algılıyor.Acil durum tespiti, müdahale, risk bilgisi ve hasar tespiti gibi görevleri üstlenecek sistem, herhangi bir tehdit tespit ettiğinde otomatik olarak AFAD, UZEM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimi, sağlık kuruluşları gibi tüm acil müdahale birimlerine ve bir uygulama üzerinden GEBKİM yetkililerine ulaşabiliyor.

SİSTEM TEMMUZ 2022’DE DEVREYE GİRECEK

Acil durumları erkenden tespit edip, erkenden müdahale etmeyi amaçlayan ‘Acil Müdahale Yazılım’ projesi kapsamında acil durum yönetimi için önem taşıyan eğitimler de yer alıyor. Gerçekleşen eğitimlerle bölgedeki çalışan ve işverenlere önleme ve müdahale bilinci kazandırmayı hedefliyor. Şubat 2021’de başlayan projenin Temmuz 2022’de aktif edilmesi planlanıyor.

“KENT, İNSAN ÇEVRE ANLAYIŞIMIZIN BİR SONUCU”

Acil Müdahale Yazılımı projesiyle kazandıkları TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü hakkında konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB ilk kimya ihtisas OSB olarak kent, insan ve çevre ilkesiyle ülkemiz için üretmeyi kendimize amaç edindik. Bu amaçla doğamızı ve insan emeğini koruyan bir ekosistemi, GEBKİM OSB’yi hayata geçirdik. Anlayışımızın sonuçlarından biri de TİSK tarafından ödüle layık görülen ‘Acil Müdahale Yazılımı’ projesi oldu. Yaşanacak tüm olumsuzlara karşı daima hazır bekleyen acil müdahale birimlerine sahip olmamızın yanında onları anında uyaracak, kaza ve yangın gelişimini takip edecek bir sisteme sahip olmak istedik. Teknolojinin gücü ile olası kazaların önüne geçmeyi hedeflediğimiz projemizle dijitalleşme sürecinin yalnızca fabrikaların kendi içerisinde değil, organize sanayi bölgelerini meydana getiren tüm alanlarda da kullanılabileceğini gördük. Umarız aldığımız bu ödülle kimya endüstrisi ve diğer OSB’lere de örnek oluruz.” ifadelerini kullandı.