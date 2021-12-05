Axessliler kazanıyor

Axess Mobil’den yılbaşına özel kendi kampanyalarını yapanlar, 400 TL’ye varan chip-para veya 60.000’e varan Mil Puan kazanıyor. “Chip-para ile Öde” özelliği ile kazanılan kaybolmayan chip-paraları,dönem içindeki harcamalarını silmek için kullanıyor.Üstelik cebe inen Axess ve Wings ile anında kart sahibi olmak vekampanyalardan faydalanmak da mümkün.