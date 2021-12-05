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05 Ara 2021 - 15:09- Spor G: 05 Ara 2021 - 15:10

Mediamarkt’ta cazip fiyatlar
Mediamarkt’ta cazip fiyatlar mask

Elektronik perakendenin uzmanı MediaMarkt, yılın son ayına da sepet dolusu fırsatlarla girdi. MediaMarkt 3-6 Aralık tarihleri arasında hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde blender’dan buzdolabına, LCD TV’den bilgisayara, akıllı saatten bluetooth kulaklığa kadar yüzlerce üründe tüketiciye cazip fiyatlar sunuyor

05 Ara 2021 - 15:09 - Spor

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