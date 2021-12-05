Hepsiburada’da CTO – Teknoloji Grup Başkanı görevine AlexeyShevenkov atandı. 2005’ten bu yana Yandex’te görev alan Shevenkov, son olarak Yandex.Market’teCTO’luk görevini yürütüyordu. Halihazırda CTO görevini yürüten Gürkan Coşkuner ise CIO - Bilişim Grup Başkanı rolünü üstlenecek.
05 Ara 2021 - 15:10- Ekonomi Güncelleme: 05 Ara 2021 - 15:12
Hepsiburada'nın yeni CTO’su Shevenkov oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.