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05 Ara 2021 - 15:10- Ekonomi G: 05 Ara 2021 - 15:12

Hepsiburada'nın yeni CTO’su Shevenkov oldu
Hepsiburada'nın yeni CTO’su Shevenkov oldu mask

Hepsiburada’da CTO – Teknoloji Grup Başkanı görevine AlexeyShevenkov atandı. 2005’ten bu yana Yandex’te görev alan Shevenkov, son olarak Yandex.Market’teCTO’luk görevini yürütüyordu. Halihazırda CTO görevini yürüten Gürkan Coşkuner ise CIO - Bilişim Grup Başkanı rolünü üstlenecek.

05 Ara 2021 - 15:10 - Ekonomi

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