Anadolu Sigorta’dan hayvanlara destek

Evcil hayvan sahiplerinin minik dostları için hazırladığı “Patim Güvende Sigortası” ile yoğun ilgi görmeye devam eden Anadolu Sigorta, evcil hayvanların sağlığını güvence altına alırken, sokak hayvanlarına da destek oluyor. Poliçe satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını HAÇİKO’ya bağışlayan Anadolu Sigorta, bu sayede yardıma muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Önümüzdeki dönemde ise ürüne ilginin artması beklentisiyle, daha fazla yardıma muhtaç hayvana yardım edilmesi planlanıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, Pati Plus teminatlı poliçelere ilginin yoğun olduğunu söyledi.