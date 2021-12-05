Anadolu Sigorta’dan hayvanlara destek

Evcil hayvan sahiplerinin minik dostları için hazırladığı “Patim Güvende Sigortası” ile yoğun ilgi görmeye devam eden Anadolu Sigorta, evcil hayvanların sağlığını güvence altına alırken, sokak hayvanlarına da destek oluyor. Poliçe satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını HAÇİKO’ya bağışlayan Anadolu Sigorta, bu sayede yardıma muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Önümüzdeki dönemde ise ürüne ilginin artması beklentisiyle, daha fazla yardıma muhtaç hayvana yardım edilmesi planlanıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, Pati Plus teminatlı poliçelere ilginin yoğun olduğunu söyledi.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.