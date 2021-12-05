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05 Ara 2021 - 15:11- Ekonomi G: 05 Ara 2021 - 15:12

Anadolu Sigorta’dan hayvanlara destek

Anadolu Sigorta, evcil hayvanların sağlığını güvence altına alırken, sokak hayvanlarına destek oluyor
Anadolu Sigorta’dan hayvanlara destek mask

Evcil hayvan sahiplerinin minik dostları için hazırladığı “Patim Güvende Sigortası” ile yoğun ilgi görmeye devam eden Anadolu Sigorta, evcil hayvanların sağlığını güvence altına alırken, sokak hayvanlarına da destek oluyor. Poliçe satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını HAÇİKO’ya bağışlayan Anadolu Sigorta, bu sayede yardıma muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Önümüzdeki dönemde ise ürüne ilginin artması beklentisiyle, daha fazla yardıma muhtaç hayvana yardım edilmesi planlanıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, Pati Plus teminatlı poliçelere ilginin yoğun olduğunu söyledi.
# Sokak

05 Ara 2021 - 15:11 - Ekonomi

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