Sigortambir 2023 sonuna kadar 1 Milyon "Sigortasıza" ulaşacak!

Müşteriyi "en doğru sigorta ürününe, en uygun fiyatla ulaştırma" anlayışı ile yola çıkan Sigortambir, sigortaya dair oluşan tüm ihtiyaçları tek bir platformda tüketicilerle buluşturuyor. Yaklaşık bir yıldır teknolojik alt yapı hazırlıklarını sürdüren ve sektörün deneyimli isimleriyle iş birlikleri geliştiren Sigortambir, 2023 sonuna kadar 1 milyon sigortasıza ulaşmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.Yeni platformları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz,

SİGORTA BİLİNCİ

“Geleneksel sigortacılık çözümlerini bir kenara bırakarak tamamen tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanmış ürünler sunuyoruz. Tüm alternatiflerin bir arada olduğu platformumuzda en uygun fiyat ile hiç sigorta ürünü almamış veya zorunluluk sonucu ürünü almış olan ve bizim "sigortasız" olarak tanımladığımız kitleye sigorta bilincini aşılamak en büyük hedefimiz. Ülkemizin, sektörümüz açısından yüksek potansiyel barındıran güçlü bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımla 2023 yılının sonuna kadar 1 milyon tüketiciye dokunacağız.” dedi.