Reklamı Kapat
05 Ara 2021 - 15:12- Gündem G: 05 Ara 2021 - 15:13

Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizip twitter hesabından paylaşan serebralpalsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Derince’deki evinde ziyaret etti
Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu mask

Kocaeli genelinde bir dizi programlara katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çizdiği portresini hediye etmesiyle tanınan Serebralpalsi hastası Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’ya ziyarette bulundu. Yazıcı ailesinin Çınarlı Mahallesi Çınarlıkent Sitesi’ndeki evlerine konuk olan Bakan Gül’e Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. Gülşah ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Çok güzeldi mi bakanım? Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise, "Biz de seni çok seviyoruz Gülşah. Gülümsedikçe hep güzeliz" dedi.
# AKP

05 Ara 2021 - 15:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.769 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret mask
Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Yemek hizmeti alınacak mask
Yemek hizmeti alınacak
Gündoğdu: SEKA Kültür Havzası Kocaeli’ye büyük bir vizyon katacak mask
Gündoğdu: SEKA Kültür Havzası Kocaeli’ye büyük bir vizyon katacak
Engelsiz Festival’in ikinci günü de dolu dolu geçti mask
Engelsiz Festival’in ikinci günü de dolu dolu geçti
Bakan Koca: Uzun süre kalmayın... mask
Bakan Koca: Uzun süre kalmayın...
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL