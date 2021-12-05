Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu

Kocaeli genelinde bir dizi programlara katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çizdiği portresini hediye etmesiyle tanınan Serebralpalsi hastası Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’ya ziyarette bulundu. Yazıcı ailesinin Çınarlı Mahallesi Çınarlıkent Sitesi’ndeki evlerine konuk olan Bakan Gül’e Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. Gülşah ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Çok güzeldi mi bakanım? Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise, "Biz de seni çok seviyoruz Gülşah. Gülümsedikçe hep güzeliz" dedi.