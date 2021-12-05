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05 Ara 2021 - 15:12- Siyaset G: 05 Ara 2021 - 15:14

İYİ Parti Derince, engelli vatandaşları dinledi

İYİ Parti Derince İlçe Teşkilatı, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti
İYİ Parti Derince, engelli vatandaşları dinledi mask

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, Kocaeli Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, il ve ilçe kadın politikaları ekipleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 3 Aralık Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinledi. Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak sözü alan Başkan İsmet Arguç, “Sorunlar çok ama mutlaka bir yerden başlamak gerekiyor. Kocaeli’de ve özellikle Derince ’de yaşadığımız sorunların en başında engellilerin hayatını kolaylaştırmada büyük önem taşıyan takip taşları geliyor. Bununla birlikte ulaşımla ilgili erişebililirlik noktasında çok büyük sorunlar var. Engelliler normal yaşam standartlarını sürdürmekte zorlanıyor, verilen maaş geçimimizi sağlamaya yetebilecek bir miktar değil” dedi.

“660 TL MAAŞ VERİLİYOR”

Arguç sonrasında konuşan İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, “Asgari ücretin bile geçinmek için yetersiz kaldığı şu zamanda öğrendik ki 660 TL maaş alarak bununla geçinmesi beklenen engellilerimiz var. Bu insafsızlık yetmezmiş gibi sosyal yaşamını sürdürmek isteyen engelli vatandaşlarımız hem ulaşımda yaşanan sorunlar hem de engelliler için yapılması gereken ancak bir türlü yapılmayan çevre düzenlemeleri nedeniyle mağdur durumdalar. Biz tüm bu sorunların olmadığı bir Derince hatta Kocaeli istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

# Kadın

05 Ara 2021 - 15:12 - Siyaset

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