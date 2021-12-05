KAO, salgını vatandaşın katılımı ile masaya yatırdı

Kocaeli Aydınlar Ocağı (KAO) koronavirüs süreci ile aşı tartışmasını konuştu. Fuar’daki Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen ve panel tarzında organize edilen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Ocak Başkanı Süleyman Pekin’in yaptığı toplantıya Enfeksiyon ve Bakteriyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman ile Covid-19 tedavisi ve aşı ile maske gibi uygulamalarda aykırı fikirleriyle tanınan Prof. Dr. Serhat Fındık katıldı. Toplantıda çeşitli STK, sendika ve siyasî parti temsilcileri de hazır bulundu.

YARISINDAN ÇOĞU KURTARILAMADI

Görev yaptığı sağlık kuruluşundan istatistik veren Enfeksiyon ve Bakteriyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman, 25 binin üzerindeki aşı uygulamasından ciddi bir yan etki yaşanmadığını, hastaneye başvuran 10 bine yakın insanın yüzde 90’ının gribal enfeksiyon sürecini kolay atlattığını, yüzde 10’unun hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini ve bunlardan 120’sinin yoğun bakıma alındığını, yarısından çoğunun da maalesef kurtarılamadığını ifade etti.

DOSYALARI PAYLAŞTI

Salgın sürecini ‘Yanlışlıklar Komedyası’ olarak tarif eden Prof. Dr. Serhat Fındık ise favimol/favipiravir yüzünden çok insan kaybedildiğini ve Türkiye’yle birlikte ancak 3 ülkede kullanıldığını söyledi. Onun yerine ‘İvermektin’ isimli parazit ilacını önerdiğini belirten Dr. Fındık favimol prospektüsünün okunmasının bile yararından çok zararına işaret ettiğini açıkladı. Sık sık alkış alan konuşması sırasında Prof. Fındık elindeki dosyalardan kaynaklar paylaştı.