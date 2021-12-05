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05 Ara 2021 - 15:13- Gündem G: 05 Ara 2021 - 15:15

Bizimköy’de pastalı kutlama

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bu anlamlı günde pasta kesimi de yapıldı
Bizimköy’de pastalı kutlama mask

Dayanışma ve sevginin engelleri ortadan kaldırdığının en güzel kanıtı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık yaratan bir etkinlik düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin bir arada çalışabilmesinin en başarılı örneklerinden olan,  Kocaeli Sanayi Odası’nın da büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy’ün yönetimi ve çalışanları, bu anlamlı günü hep birlikte pasta keserek kutladı.

ÖZEL GÜNDE ÖZEL BİREYLER

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da bu özel günde özel bireyleri yalnız bırakmadı, onlara desteğini yanlarında olarak gösterdi.

GÜNE YAKIŞIR KUTLAMA

Etkinliğe; İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Metraco firmasının sahibi Cem Okçu, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi de katıldı. Güzel havadan istifade eden çalışanlar ve konuklar, merkezin bahçesinde bir araya gelerek Dünya Engelliler Günü’nün anlamına yakışır bir kutlama gerçekleştirdi.
# Sanayi

05 Ara 2021 - 15:13 - Gündem

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