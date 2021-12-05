Sağlık Sen 2 gün iş bırakacak

Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin TL’lik ek gösterge zam açıklaması sonrası sağlık çalışanları ayaklandı. Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen’in başlattığı iş bırakma eylemi 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 9 Aralık Perşembe günkü iş bırakma eyleminde ayrıca Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapılacak.

“YERİNDE AMA EKSİK”

Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “Uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 2500 ve 5000 TL'lik zammı yerinde buluyoruz, ancak yapılacak olan zamdan bütün sağlık çalışanları faydalanmalıdır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Bu 1 milyonun içinde hemşire de var, doktor da var, sağlık teknikeri de var, şoför de var, temizlik görevlisi de var. Yani bir orduda olması gereken insan gücünün tamamı ülkemizin sağlık ordusunda fedakarca görev yapıyor. Bunu herkes biliyor da Sağlık Bakanı bilmiyor mu? Anlaşılan bilmiyor. Çünkü yaptığı açıklamada ‘Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız’ ifadelerini kullandı. Ardından bu zammı alacak sağlık çalışanlarının kimlerden oluşacağını söyledi” dedi.

“GERİYE KALANLAR NE OLACAK?”

Sözlerini sürdüren Başkan Yıldırım, “Bakanın tam ifadesiyle zam alacak sağlık çalışanları şu kişiler; ‘Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL. Sayın Sağlık Bakanı, iyi güzel bu arkadaşlarımız alsın, hatta çok daha fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı. Onların suçu, günahı ne? Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine köstek olduğunuzun farkında mısınız? Hatadan dönmek de büyük erdemdir. Yol yakınken bu hatadan dönmelisiniz. Aksi takdirde 1 milyon sağlık çalışanının bakanı olmadığınızı ispatlamış olursunuz” ifadelerini kullandı.