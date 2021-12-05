Türk kahvesi sergisi 2 ay İzmit’te

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde İzmit Belediyesi önemli bir etkinliğe imza attı. Dünyanın en kapsamlı Türk Kahvesi Kültürü koleksiyona sahip olan Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı mimar Nihal Bursa ve Sürdürülebilir Akademi kurucusu eski bürokrat Murat Sungur Bursa çiftine ait eserler kahve severlere ve İzmitlilere sergilenecek. Açılışı bugün yapılan sergiye katılım bir hayli yoğun oldu.

18, 19 VE 20. YÜZYILA AİT ESERLER

İzmit0020Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde başlayan sergi 2 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bursa çiftinin koleksiyonunda 18, 19 ve 20. Yüzyılın yarısına ait kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahveden, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları yer alıyor. Ayrıca aynı serginin bazı parçaları Topkapı Sarayı’nda ve MİLANO EXPO’da da sergilenmişti.

“BİR İÇEÇECEKTEN ÖTE KÜLTÜR”

Sürdürülebilir Akademi kurucusu eski bürokrat Murat Sungur Bursa açılış öncesi yaptığı açıklamada, “Sizleri bugün güzel bir etkinlikte görmekten mutluluk duyuyorum. Türk Kahvesi Derneğinin girişimleri ile Dünya Kültürel Miras listesine girmiş olan Türk Kahvesi kültürü dünya tarafından en azından tescil almış oldu. O günden bugüne kararın alındığı gün Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Amacımız dostluk, kardeşlik ve misafirperverlik. Hepiniz sergi sırasında Türk kahvesini sadece içecek olmaktan öteye bir kültür olduğunu göreceksiniz. 1 kilogram kahve üretemeyecek olan bir ülkeden dünyaya Türk Kahvesi olarak anılan bir mirasa sahibiz. Bu mirasa sahip çıkmamız lazım” dedi.

“ELLERİNDEKİ HAZİNEYİ İZMİTLİLER İLE PAYLAŞMAK İSTEDİLER”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “İstedik ki İzmit'te kahvenin yolculuğunu anlatalım Türk kahvesini kentimizde bir festival havasında anlatalım istedik. Bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Önce mirasa sahip çıkıp daha sonra tanıtma istediği içindeyiz. Çok kıymetli eserlerle sizi tanıştıracağız. Çok değerli koleksiyon sahipleri var. Onlar ellerindeki hazineyi İzmitlilerle paylaşmak istedi. Bu koleksiyon Türk kahvesi ile ilgili dünyadaki en kapsamlı koleksiyon. 2 ay boyunca sergilemek olan bu nadide koleksiyon kahve kültürüne dair yüzlerce parçadan oluşuyor. Kahve hazırlama ve sunma sürecinde kullanılan eşyaların yanı sıra yazılı ve görsel belgeleri kapsıyor. Bir kez daha hepinize teşekkür ederim. Festivalimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.