CHP’liler Kandıra’dan iktidar mesajı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kandıra İlçe Danışma Kurulu toplantısı İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanvekili Metin Düzgün, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, belediye meclisi üyeleri geçmiş dönem Kandıra İlçe Başkanları Sevim Deren, Muzaffer Yağız, Mustafa Saatçi, Recep Şenol, Volkan Bulgurcu ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

TEK KİŞİNİN KARARLARIYLA ÜLKEMİZ YÖNETİLİYOR

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ilk olarak göreve geldikleri günden bu yana yürüttükleri çalışmalar hakkından bilgi verdi. Eyisabuncular, “Öncelikle seçme ve seçilme hakkının 87. yılında bir Türk kadını Cumhuriyet kadını olarak karşısınızda duruyorsam, bunu borçlu olduğum asrın değişmez lideri Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şahsım hükümetinin şahsi kararlarla, şahsi cümleleri, şahsi fikirlerle, şahsi manevralarla, şahsi atamalarla, açmalarla kapatmalarla yönetilen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Ben yaptım oldu hükümdarlığında tek kişinin kararlarıyla ülke yönetiliyor.” ifadelerini kullandı.

SÖZ VATANDAŞIN

Eyisabuncular konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Ülkemizin getirildiği bu noktada ekonomimiz battı, esnaf battı, iş insanı battı, çiftçi battı, herkes bitti. Bu ülke şartları altında zam yağmuruna tutulan vatandaş battı. Dün genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de umudun meydanındaydı. Kendisinin hitabından önce atanamayan öğretmen, ekim yapamayan çiftçi ve nicesi sahneye çıktı, iktidara seslendi. Artık vatandaş söz istiyor, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak ve Kandıra İlçe Örgütü olarak tüm vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye, çözüm talebini gündem de tutmaya devam edeceğiz. Haramilerin saltanatına son vereceğiz.”

KADINLARI ÖTELEYEN GERİCİ ZİHNİYETLE MÜCADELEDEYİZ

İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ise 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile bu mücadelenin önünü açan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mücadelenin tüm kahramanlarına teşekkürlerini sundu. Kaya, “Karşımızdaki iktidarın kadınlara olan bakış açısına göre 100 metrelik koşu ile, nerede kahkaha atıp atamayacağı ile toplumdaki yerimiz ölçümleniyor. Bizler kadın hakları için mücadele ederken aslında bu gerici zihniyetle adeta savaş halindeyiz. Kadınlar olarak her yerdeyiz. Bu farkındalığı oluşturmak için çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ise, Kandıra’daki genç kesime ulaşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karakadılar, “Cumhuriyetimizin ilkeleri Atatürk’ün ışığı doğrultusunda gençler olarak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Kandıra’daki çalışmalarımızı da bu inançla sürdürerek yeni yol arkadaşlarımızı aramıza katarak ailemizi büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZLIĞA AHLAKSIZLA CEVAP VERMİYORUZ

İl Başkanvekili Metin Düzgün ise ile olarak il başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın Mersin mitingi sebebi ile katılamadığı danışma kurulu toplantısı için tüm katılımcılara selamlarını iletti. Düzgün, “Ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde ne yazık ki her türlü ahlaksızlığa, iftiraya başvurarak algı yaratmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Toplumun herkesinden gelen çözüm arayışını, sorunları gündeme taşıyoruz. Kocaeli dört bir yanında tüm kadrolarımızla sahadayız. Tüm örgütlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahlaksızlıklara, ahlaksızla, iftiraya iftira ile karşılık vermiyoruz. Halkımızın sesini duyuyoruz. Halkın gerçek gündemini konuşuyor ve milletin sesine ses oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

HALKIN SESİYİZ

Düzgün konuşmasına şu ifadelerle devam etti; “Genel başkanımız Mersin’de önce milletimizin sesini duyurdu, ardından kendisi tüm Türkiye’ye hitap etti. Diliyoruz ki Milletin Sesi mitinglerinin ikincisini Kocaeli İl Örgütü olarak ev sahipliği yapalım. Sizlerinde bildiği üzere burada gerçekleştirdiğimiz saha programlarımızda aldığımız birçok geri dönümü hem meclise taşıdık, hem ulusal gündemde yer almasını sağladık. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli ailesi olarak her daim halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Halkın iktidarını kurmak için geliyor gelmekte olan”

HALKI DİNLİYOR ÇÖZÜMÜ SÖYLÜYORUZ

Parti meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Cumhuriyet Halk Patisi çok önemli bir sürece girdi. Sorumluluğumuz büyük. Farklı ideolojideki partilerle, Türkiye’nin çıkarları için birlikte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bizler partinin örgütleri olarak, kadroları olarak geçmişe göre farklı bir siyaset uyguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kademeleri ile Türkiye’nin dört bir yanında sokakta, halkın yanındayız. Halkımıza ne vereceğimizi, sorunları nasıl çözeceğimizi tek tek anlatıyoruz. Halkın iktidarını nasıl kuracağımızı anlatıyoruz. TBMM’de çiftçilerle, esnafla, işçiyle, öğrencilerle ilgili söyleyecek sözümüz var. Sözümüz var çünkü halkın yanındayız, halkı dinliyoruz.

KANDIRA’YI RANTA PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYİN

Esnaf bakanlığı kuracağız. düşük faizle esnaf kredi alabilecek, borçlarının faizini silecek. 5’li çeteye yaptıkları dolarla ödemelerin hiçbirini bu dönemde ertelemediler. Biz bnu çiftçiye esnafa vereceğiz. En düşük emekli ücreti asgari ücret olacak. Asgari ücret açlık sınırının üzerinde olacak. Gerçek rakamlar konuşulacak. Faturalardan KDV, ÖTV kaldırılacak. Bziler iktidarın iftiralarına, algı yönetimine bakmadan sorunları ve çözümleri anlatmaya devam edeceğiz. Tüm araştırmalar gösteriyor ki mevcut tek adam sistemine oy vermeyeceklerin yüzdesi 60’a çıktı. İktidara gidiyoruz. Bizim tek hedefimiz var. Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacağız. Tek adam sistemini kaldıracağız. Rantçılar Kandıra’yı yemek istiyor. Karadeniz yolu açıldığı zaman arsalar değerlenecek. Yerlerinizi satmayın. Kandıra’yı uyandırın. Kandıra’yı ranta peşkeş çektirmeyin”