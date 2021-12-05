Bu böyle gitmez! “2-1”

Kocaelispor sezonun 14. maçında Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ikinci yarıda Okan Eken ile Gakpa’nın ayağından yediği gollerle 2-1 kaybeden yeşil siyahlılar üst üste üçüncü maçından da yenilgi ile ayrıldı ve 20 puanda kaldı. Bitime 6 dakika kala kırmızı kart gören Yiğitali ise Erzurum maçında cezalı duruma düştü. Maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bir kez daha istifaya davet edildi.

İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Mümin Özkasap Stadı’ndaki maçın ilk yarısında oyunun hakimi Manisa temsilcisiydi. Kaleci Korcan ilk 45 dakikada rakibin 4 şutunu kurtarmasını bildi. Kocaelispor’un bu yarıdaki tek pozisyonu 45. dakikada Diop ile geldi. Genç futbolcunun şutunda top kaleci Birkan’da kaldı. Yeşil siyahlılar adına ilk yarıda iki talihsiz an yaşandı. Maç içinde sakatlanan Musa Nizam’ın yerine 25. dakikada Alpay, Pereria’nın yerine ise 38. dakikada Tisdell girdi.

İKİNCİ YARIYA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısına çok kötü başlayan yeşil siyahlılar bir türlü oyun dengesini bulamadı. Manisa adına Kemal Rüzgar’ın yerine ikinci yarıya başlayan Okan Eken’in 50. dakikadaki golü ile Kocaelispor geriye düştü. Soldan yapılan ortada Okan uzak kale direği yakınlarında topa dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

YİĞİTALİ ŞUT ÇEKTİ, TISDELL’DEN SEKTİ

Bu golün şokunu üzerinden atamayan Kocaelispor 4 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü. Diallo’nun pasında Gakpa sol ayağı ile çektiği şut sonrası farkı 2’ye çıkardı. (2-0) Kocaelispor’da 60. dakikada Yiğitali ve Dilaver, Diop ile Mehmet Taş’ın yerine dahil oldu. Bu değişiklikler takımı biraz kendisine getirdi. Manisa’nın geri çekilmesi ile rakip yarı alanda daha fazla görünen yeşil siyahlılar 78’de farkı 1’e indirdi.Yiğitali’nin şutunda yerden süzülen top Tisdell’den sekti ve ağlarla buluştu. (2-1)

İSTİFA SESLERİ YİNE ŞİDDETLİYDİ

Kalan zaman dilimi içerisinde tüm hatları ile Manisa kalesine yüklenen Kocaelispor’da çabalar beraberliği bulmaya yetmedi ve Manisa’ya 2-1 mağlup olan Kocaelispor üst üste üçüncü maçında da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Maçın 84. dakikasında Yiğitali rakip atağı sol kolu ile kesince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve Erzurum maçında cezalı duruma düştü.

MEVLÜT ERDİNÇ KADRODAN ÇIKARILDI

Sezonun en negatif futbol oynayan Manisa karşısında da isteği oyunu sahaya yansıtamayan yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bir kez daha istifaya davet edildi. Öte yandan sol ayak baldırında batma hisseden Mevlüt Erdin maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Mevlüt’ün perşembe günü antrenmanlara çıkabileceği belirtildi. Kocaelispor 10 Aralık Cuma günü son haftaların flaş takımı Erzurumspor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Erdem ÖVÜÇ - Manisa