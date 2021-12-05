Körfez Belediyesi'nde 5 personele soruşturma izni

Körfez Belediyesi'nde önceki dönemlerde görev yapmış bir memur, bir müdür ve bir başkan yardımcısının adının karıştığı iddia edilen olayda, 100’e yakın firmaya haksız şekilde iş bitirme belgesi verildiği, 10 milyonlarca liralık işlerin yapılmış gibi gösterildiği, bu firmaların bu belgelerle pek çok ihaleye girdiği öne sürülmüştü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bu iddialar üzerine suç duyurusunda bulundu, hayali iş bitirme belgeleriyle evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve Kamu İhale Kanununa muhalefet aracılık yapıldığı iddialarından yola çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri temmuz ayında belediyeye şafak baskını yapmıştı.
5 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI
Belediyede bulunan bazı bilgisayarlara el koyan polis, incelemelerini yaptıktan sonra bilgisayarları belediyeye teslim etti ve konuyla ilgili rapor hazırlayıp bakanlığa gönderdi. 6 ay önceki süreçte müfettiş gönderilmişti. O müfettişin raporu hazırlandı. Başkan Söğüt’ün başvurusuyla beraber başlayan sürecin ardında geçtiğimiz Perşembe günü Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan 5 personel için soruşturma izninin çıktığı öğrenildi. Geçmiş dönemde yaşanan ve kent kamuoyunda gündem olan iddialarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Ulaş - Fakir calmasını bikmedigi icin fakirdir bi bok cıkmaz ondan kapatırlar acıgı Allah belalarını versin ölu soyucular
Yarimca Seviyorum - Korfez belediyesin yanindaki ak parti ve ticaret odalarinda uyeligi olan firmada arastirilsin
Korfezli Simitçi - Siz bir sey cikar mi saniyorsunuz bundan? Belediyede Yapi Ruhsattan Yapi Kontrollugune dek son 10 yildir donen tezgahin haddi hayali belli degil. Tapu Mudurleri Emlakcilik yapiyor, Yapi Ruhsattakiler Mimari Statik vs Proje ciziyor, akrabalari Muteahhitlik yapiyor ardindan Ticaret Odasinda bir araya geliyorlar yahu kim kimi isirir sizce olan vatandasa olur! Zalimligin kitabinda Kul Hakki yoktur, acimasizlik vardir!...
Tr-körfezi Bilen - Yazdıkların doğru ise, 2023 seçimlerinden sonra gündem çok daha ısınacak demektir.
Kaya41 - başkan yardımcılarınında mal varlıkları araştırılsın kac dukkanları var farklı bir maaşları yoksaaldıkları maaşlarla bir varlık edinmeleri mümkün degil türköz inşaat ve benzerlerinin projeleri gözden gecirilmeli yapı kontrol hazırlar ilgili belediye başkan yardımcısıda onay veriri canım Türkiyem
Jeol.müh. Behzat G. - Bu işlerde en kuvvetli izin yetkisi İçişleri Bakanındadır. Bu soruşturmanın zaman aşımı 20 yıldır. Benzer olay Kocaeli de başka bir belediyede olduğunda bu süreler işledi, uzmanları bilir.
Bu bilgiler doğru ise, beklenen İstanbul depremi dahi kurtarıcı olamaz. Birilerini avutmak fayda vermez, bir iki yıl içinde mahkeme sonucu belli olur.
Ozlem Gür - adamlar dukkan ının arkasındakı sıgınağı tuvalet yapmışlar sıkayuet ettık sümen altı ettıler apartmana gırıyorsun tuvalet kokuyor ama onlar A.K.P LI SÖZ GECIREMEDIKLERI DUUKKAN ICKI SARMA SIGARA SATIYOR
Kocaeli-öz-41: - Bay Kemal 'e bildir, kendisinden çok korumaktalar, benim iki işimi öyle yaptılar, başkasına gerek yok. Git davutogluna söyle dediler, ben de tepki olarak Bay Kemal 'e söylerim dediğimde 3 aydır verilmeyen belgem ertesi sabah postaya verildi ve 2015 y olayı.
Körfez - Akkurt inşaat/türköz/söğüt inşaat/Akova/küpeli inşaat , eklenecek başka şirketler varsa lütfen yazın personele vergi getirip sözleşmede zam vermeyen Başkan ve ibrahim çırpan körfez işçileri sizleri unutmayacak kimileri ismiyle anılır kimileri ise analarıyla anılır …
Jeol.müh. Behzat G. - 30/10/2020 y İzmir 'de olan mg:6.8 'lik deprem olduğunda yıkılan binalara ruhsat veren ve teknik kontrol sorumlusu olan İzmir Byşh. Teknik personeli hapis cezaları da aldılar. Bir yetkili tv de, bu cezaları alanlar kontrolü 1999 y Kocaeli depremi öncesinde imzaladiklarindan emsal karar olabilmesi söz konusu olduğundan, 1999 Kocaeli depreminde yıkılan binalara ruhsat veren ve teknik kontrol sorumlusu olan Belediyelerin personelleri de ceza almaları gündeme gelebilir, emekliler de sorumludur diye geniş açıklamalarda bulundu. 1991 y da inşaat teknikeri olarak geçici çalışırken "İzmit-kocaeli bölgesinde yıkıcı bir deprem 10 yıl içinde olacak" gazete haberini konu olarak açtığımda tepkilerle kısa sürede çıkışım verildi. Sonrasında, 1994 y da KOÜ Jeoloji Müh bölümüne girdim ve 17/03/1999 y mezun oldum. Kocaeli 'nin 7 defa battığı ve 10 yıl içinde yıkıcı deprem olacağı derslerde işlendi.
Belediyelerde çalışmak daha riskli. Mahkeme sonucunu merakla bekliyorum. Şaşkınım, ...! Kocaeli 'de binalar hasarlı ve yorgunlar...!!!
Başta, 17/08/1999 y mg:7.4 'lük Kocaeli depremi ve halen depremleri önceden tespit yapan bir Jeoloji Mühendisi olarak bu işi sürdürmekteyim ve depremleri önceden tespit işini bırakmayacağım.
(Jeoloji Müh.&İnşaat Teknr. Behzat Gönül /Kocaeli)
Ömer Muhtar - Memleket elden gidiyor bu zakimlere gerekli ceza verilse bari
Çok Işler Dönüyor - Sayın. Şener söğüt birde köy muhtarların araştırsın arazileri parsel parsel satanları
Tekin 41 - HİC BİR SEY CİKMAZ.HATTA MUKAFAT CİKAR.NEDENMİ TRANWAY KAFE KİMİN????!!!!!!
Kocaeli-öz-41: - Haberleri okursan tramvay kafenin ortağı yargılanıyor, bu bilem mucize ...!
Hepside Aynılar - Buca Belediyesi mi mananavgatmı yoksa yalovamı
Eksik Haber - Eksik bilgj iddialar ve konuşulanlar öyle degil yani yapı kontrol müdürlüğünde çalışan 5 memurla sınırlı değilmiş!
İddialara göre 1 başkan yardımcısı
3 müdür ve emlak müdürlüğünde çalışan bir memur,yapı kontrol müdürlüğünde görevli 2 memur veya işçi varmış!
Ulaş - Ustunu kapatırllar bunlar fakir calmasını bilmedigi icin fakirdir onlar dersini almısllar yandaş belediye mutahıtleri beskes cekmesını ıyı bılırler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.