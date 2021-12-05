Körfez Belediyesi'nde 5 personele soruşturma izni

Körfez Belediyesi'nde önceki dönemlerde görev yapmış bir memur, bir müdür ve bir başkan yardımcısının adının karıştığı iddia edilen olayda, 100’e yakın firmaya haksız şekilde iş bitirme belgesi verildiği, 10 milyonlarca liralık işlerin yapılmış gibi gösterildiği, bu firmaların bu belgelerle pek çok ihaleye girdiği öne sürülmüştü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bu iddialar üzerine suç duyurusunda bulundu, hayali iş bitirme belgeleriyle evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve Kamu İhale Kanununa muhalefet aracılık yapıldığı iddialarından yola çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri temmuz ayında belediyeye şafak baskını yapmıştı.

5 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Belediyede bulunan bazı bilgisayarlara el koyan polis, incelemelerini yaptıktan sonra bilgisayarları belediyeye teslim etti ve konuyla ilgili rapor hazırlayıp bakanlığa gönderdi. 6 ay önceki süreçte müfettiş gönderilmişti. O müfettişin raporu hazırlandı. Başkan Söğüt’ün başvurusuyla beraber başlayan sürecin ardında geçtiğimiz Perşembe günü Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan 5 personel için soruşturma izninin çıktığı öğrenildi. Geçmiş dönemde yaşanan ve kent kamuoyunda gündem olan iddialarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.