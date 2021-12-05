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05 Ara 2021 - 20:00- Gündem G: 05 Ara 2021 - 16:21

İş arayanlar bu habere dikkat! 492 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 492 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.

05 Ara 2021 - 20:00 - Gündem

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