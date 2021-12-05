Çatıdaki yosunlar ayağını kaydırınca aşağıya düştü

Olay, Derince ilçesi Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.S (55) isimli vatandaş müstakil evinin çatısına çıktı. E.S, yosun tutmuş çatıda ayağının kayması neticesinde aşağı düştü. E.S.'nin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.