Çatıdaki yosunlar ayağını kaydırınca aşağıya düştü

Olay, Derince ilçesi Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.S (55) isimli vatandaş müstakil evinin çatısına çıktı. E.S, yosun tutmuş çatıda ayağının kayması neticesinde aşağı düştü. E.S.'nin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.