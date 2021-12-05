Reklamı Kapat
05 Ara 2021 - 20:56- Gündem G: 05 Ara 2021 - 20:58

Bakan Koca'dan halka çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Aralık 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı
Bakan Koca'dan halka çağrı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Aralık verilerine göre, 350 bin 937 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 278 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 185 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Aralık verilerine göre, dün 353 bin 35 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 374 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, covid-19, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

05 Ara 2021 - 20:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.769 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık Sen 2 gün iş bırakacak mask
Sağlık Sen 2 gün iş bırakacak
Bizimköy’de pastalı kutlama mask
Bizimköy’de pastalı kutlama
KAO, salgını vatandaşın katılımı ile masaya yatırdı mask
KAO, salgını vatandaşın katılımı ile masaya yatırdı
Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu mask
Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu
Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret mask
Özlü’den engelli öğrencilere ziyaret
Tarhan: “Proje yok, ÇED raporu yok atık tesisi yapılmaya çalışılıyor” mask
Tarhan: “Proje yok, ÇED raporu yok atık tesisi yapılmaya çalışılıyor”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL