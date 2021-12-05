Bakan Koca'dan halka çağrı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Aralık verilerine göre, 350 bin 937 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 278 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 185 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Aralık verilerine göre, dün 353 bin 35 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 374 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.