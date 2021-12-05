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05 Ara 2021 - 23:39- Asayiş G: 05 Ara 2021 - 23:41

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı mask

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere istikametinden Gölcük istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Honda marka 16 AKV 788 plakalı otomobil Gölcük Donanma ışıklar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tellere çarptı. Ardından takla atarak yol kenarına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönmüş otomobilin içerisinde bulunan R.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Öte yandan, alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü, trafik polislerinin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddedince küçük çaplı tartışma meydana geldi. R.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

05 Ara 2021 - 23:39 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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