Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere istikametinden Gölcük istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Honda marka 16 AKV 788 plakalı otomobil Gölcük Donanma ışıklar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tellere çarptı. Ardından takla atarak yol kenarına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönmüş otomobilin içerisinde bulunan R.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Öte yandan, alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü, trafik polislerinin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddedince küçük çaplı tartışma meydana geldi. R.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.