Meteoroloji uyardı: Hafta ortasına dikkat!

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye yağışlı bir hafta geçirecek. Yurdu batısından itibaren etkilemeye başlayacak olan yağışlar çarşamba günü tüm şehirleri saracak, doğu bölgelerde kar kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında ise 4 derece dolaylarında düşüş yaşanacak.
RÜZGAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya’nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir’in güneyi ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.