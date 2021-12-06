Erdoğan'ın asgari ücret için verdiği talimat kulislere sızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.
"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ALTINDA OLMASIN"
Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.
MUHALEFETE KARŞI SESSİZ KALMAYIN
Erdoğan, grup başkanvekillerinden "muhalefete karşı sessiz kalmamalarını" istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti'ye hem hükümete hem de "şahsına yönelik sert eleştirilerin" geldiğini belirten Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinden de "aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği" belirtiliyor. Erdoğan'ın ayrıca grup başkanvekillerinden "iktidarın icraatlarını Meclis'te etkin bir dille anlatmalarını istediği" de ifade ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
vatandaş - tez zamanda sandık gele
Kerim - Sanki biz Cumhurbaşkanının maaşlı elemanıyız. Ücreti o mu belirliyor.
Benim bildiğim işçi sendikları ve işveren sendikaları karşılıklı anlaşarak belirler.Çalışma bakanlığıda moderatörlük yapar.
İzmi̇tli̇ - TEPE TEPE CB KENDİ KULLANSIN O RAKAMI.SANKİ MAL BAĞIŞLIYOR.İNSANCA GEÇİNEBİLECEĞİMİZ BİR RAKAM İSTİYORUZ.EKMEK 3 TL OLMUŞ.HALA SANKİ KENDİ PARASINI VERİYORMUŞ GİBİ DAVRANIYOR.SANDIK GELECEK CB SANDIK.
Vatandaş - Tayyip. 4 değil istersen. 44 yap asgari ücreti yinede gideceksin helvayı ve davulları hazirladik ağzınla kuş değil leylek tut yinede sana oy yok bıktık senden utanmadan birde çıkıp konuşuyorsun edep yahu edep
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.