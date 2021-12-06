Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Nevşehir’e giden BTP lideri Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Burada dua eden BTP lideri ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli Hazretlerini ziyaret ettik.” açıklaması yaptı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacıbektaş ilçesinde esnaf ziyaretleri de yaptı. Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen BTP lideri hediyelik eşya satan esnaftan alış veriş de yaptı.
06 Ara 2021 - 10:02- Siyaset Güncelleme: 06 Ara 2021 - 10:04
BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Nevşehir’e giden BT...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.