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06 Ara 2021 - 10:16- Gündem G: 06 Ara 2021 - 10:23

Dünyanın yeni kabusu! Omicron'un yeni belirtisi

5 milyona yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs yeni varyantlarla dünyaya korku salmaya devam ediyor. Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, bilim insanları yeni varyantla ilgili gündem yaratacak bilgiyi de verdi. Omicron'da olağandışı semptomlarla karşılaştıklarını belirten uzmanlar, diğer varyantlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu belirtiyor.

Dünyanın yeni kabusu! Omicron'un yeni belirtisi mask

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantı konuşulmaya devam ediliyor. Güney Afrika'da tespit edilen varyant gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

YENİ BELİRTİ BOĞAZDA KAŞINTI HİSSİ

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan koronavirüs hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı. BBC'nin haberine Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı. Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.
# koronavirüs

06 Ara 2021 - 10:16 - Gündem

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