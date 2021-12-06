Kocaeli ili Kandıra ilçesi Sarıgazi mahallesi Duraklı Düzü mevkiinde 112 Ada 33 Parsel de kayıtlı tarla nitelikli taşınmazdır. İzmit - Kandıra yolu üzerinde Kandıra ışıklar mevkiinden doğu yönünde ilerlenerek Sakarya caddesinden Bozburun mahallesi- Karlı mahallesi-Yeniçam mahallesi geçildikdikten sonra taşınmazın bulunduğu Sarıgazi mahallesine ulaşılır.
06 Ara 2021 - 10:45- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 10:48
Kandıra'da 10696 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kandıra'da 10696 m² tarla icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.