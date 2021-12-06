Kocaeli ili, İZMİT ilçesi, YAHYAKAPTAN Mahallesi, G23825C4B Pafta, 4963 Ada ve 6. Nolu Parsel de yer alan 262 TOWERS Projesi kapsamındaki Kaba İnşaat işleri, ihale edilecektir.
06 Ara 2021 - 10:47- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 10:51
262 Towers projesi inşaat işleri ihale edilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 262 Towers projesi (gayrimenkul karşılığı) inşaat işleri ihale edilecektir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.