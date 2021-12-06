Reklamı Kapat
06 Ara 2021 - 10:47- Gündem G: 06 Ara 2021 - 10:51

262 Towers projesi inşaat işleri ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 262 Towers projesi (gayrimenkul karşılığı) inşaat işleri ihale edilecektir

06 Ara 2021 - 10:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.366.534 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra'da 10696 m² tarla icradan satılık mask
Kandıra'da 10696 m² tarla icradan satılık
Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri mask
Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri
Özel çocuklar yüzüyor   mask
Özel çocuklar yüzüyor  
Sağlık Sen 2 gün iş bırakacak mask
Sağlık Sen 2 gün iş bırakacak
Bizimköy’de pastalı kutlama mask
Bizimköy’de pastalı kutlama
KAO, salgını vatandaşın katılımı ile masaya yatırdı mask
KAO, salgını vatandaşın katılımı ile masaya yatırdı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL