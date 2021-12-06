Başiskele'de 3+1 105 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli Başiskele Döngel Mah., 298 Ada, 8 Parsel,A Blok, 2.+çatıkat 1. Giriş ,4 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli mesken;
Taşınmazın incelenen projelere göre konu taşınmaz çatı dubleks mesken olup, toplamda 3 oda, 1 salon, antre ve holler, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 1 balkonve 1 açık terastan oluşmakta olup, teras hariç net 105 m², brüt 118,00 m² alana sahiptir.
Kocaeli Başiskele Döngel Mah., 298 Ada, 8 Parsel,A Blok, 2.+çatıkat 1. Giriş ,4 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli mesken;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.