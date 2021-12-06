Başiskele'de 3+1 105 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli Başiskele Döngel Mah., 298 Ada, 8 Parsel,A Blok, 2.+çatıkat 1. Giriş ,4 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli mesken;

Taşınmazın incelenen projelere göre konu taşınmaz çatı dubleks mesken olup, toplamda 3 oda, 1 salon, antre ve holler, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 1 balkonve 1 açık terastan oluşmakta olup, teras hariç net 105 m², brüt 118,00 m² alana sahiptir.

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