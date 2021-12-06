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06 Ara 2021 - 10:57- Gündem G: 06 Ara 2021 - 10:59

60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi

Büyükşehir, D-100 Karayolu Derince 60 Evler mevkiindeki eski yaya üst geçidini kaldırarak yerine asansörlü modern bir yaya üst geçidi inşa edecek    

60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanım ömrünü tamamlayan 60 evler yaya üst geçidinin kaldırılarak yerine asansörlü ve modern bir yaya üst geçidi yapılacağı müjdesini vermişti. D-100 Karayolu’nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi kaldırılarak, yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5,5 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılması için çalışmalara başlandı.

 

PROJE ÇİZİMİNE BAŞLANDI

Başkan Büyükakın’ın talimatı sonrası D-100 Karayolu’nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yatırım programına alındı ve proje çizim çalışmalarına başlandı.

 

ASANSÖRLÜ ÇELİK YAYA ÜST GEÇİDİ

Kullanım ömrünü tamamlayarak eskimiş ve yıpranmış durumdaki eski yaya üst geçidi kaldırılarak yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5.50 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılacak. Üst geçit halen 60 Evler mevkiinde oturan Derinceliler tarafından D-100 Karayolu’nun üst kesimlerine ve Derince Devlet Hastanesi’ne ulaşımda yoğun olarak kullanılıyor.

 

# proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Ara 2021 - 10:57 - Gündem

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